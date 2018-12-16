Два человека погибли в результате ДТП под Воронежем

Воронеж, , 15:09 — REGNUM Два человека погибли в результате ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает 16 декабря пресс-служба ГУ МВД по региону.

Сообщается, что ДТП произошло около десяти утра по местному времени на автотрассе Воронеж — Тамбов в Новоусманском районе Воронежской области.

У грузовика Scania по неустановленной в данный момент причине отсоединился прицеп и, вылетев на полосу встречного движения, протаранил микроавтобус Mercedes-Benz Vito.

В микроавтобусе находились два человека: водитель, мужчина 49 лет, житель Воронежа, и пассажирка, личность которой устанавливается. Оба скончались на месте ДТП от травм, несовместимых с жизнью.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все причины и обстоятельства трагического инцидента.

Ранее сообщалось о ДТП в Башкирии, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей.

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