Как минимум три человека погибли в Сербии в ДТП с автобусом

Белград, , 14:28 — REGNUM Как минимум три человека погибли, а 32 пострадали при ДТП с автобусом в Сербии. Об этом 16 декабря сообщило агентство Associated Press.

Авария произошла около 03:45 мск на автостраде около города Лесковац на юге Сербии. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Прилеп-Вена по неустановленным пока причинам слетел с трассы и перевернулся.

Три пассажира погибли на месте, 28 человек были госпитализированы в больницу города Лесковац, а четверо находятся сейчас в центре скорой помощи в городе Ниш.

Сообщается, что 14 человек из 32-х будут скоро отпущены на домашенее лечение. Им будет предоставлен транспорт до Македонии.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняя причину произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что десять граждан России пострадали в ДТП с автобусом в Швейцарии.