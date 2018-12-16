Житель Хабаровска, скупавший голоса на выборах в Приморье, объяснился

Владивосток, , 13:48 — REGNUM Житель Хабаровского края, которого сегодня суд во Владивостоке оштрафовал за подкуп избирателей на повторных выборах губернатора Приморского края, объяснил свой поступок «нехваткой денег». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает Znak.com.

Вся эта история выглядит весьма странно. Уроженец Хабаровского края Егор К. утверждает, что он пытался купить голосов избирателей в пользу кандидата от ЛДПР Андрея Андрейченко.

По его словам, он сильно нуждается в деньгах, так как имеет крупные долги. Некоторое время назад ему написал в мессенджере WhatsApp некий Михаил и предложил заработать 50 тыс. рублей. Егор К. согласился, тогда Михаил предложил ему встретится во Владивостоке 15 декабря, чтобы провести инструктаж.

По условиям сделки, Егор К. получал на руки 50 тыс. рублей, из которых 10 тыс. он должен был потратить на подкуп избирателей. За один голос он должен был платить по 500 рублей — то есть он должен был купить всего лишь 20 голосов.

Далее странности усиливаются. Егор К. утверждает, что сам он в итоге побоялся стоять у входа на избирательный участок и предлагать деньги за голосование в пользу кандидата от ЛДПР. Поэтому он решил привлечь к делу незнакомца, чей номер телефона он якобы «нашел в телефонном справочнике».

В тот момент, когда между Егором К. и незнакомцем состоялась встреча, первого задержали сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Егора К. был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.16 КоАП РФ («Подкуп избирателей»). Суд сегодня же рассмотрел этот случай. Обвиняемый свою вину признал и суд назначил ему штраф в 20 тыс. рублей.