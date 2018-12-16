Пострадавшие в ДТП в Швейцарии туристы из РФ ехали не по линии туроператора

Цюрих, Швейцария, , 13:30 — REGNUM Пострадавшие в ДТП с рейсовым автобусрм в Швейцарии российские граждане совершали турпоездку самостоятельно, сообщила 16 декабря пресс-служба Ростуризма.

По полученной ведомством информации, граждане России путешествовали на рейсовом автобусе не по линии туроператоров и не в рамках организованной турпоездки, а самостоятельно.

По предварительным данным, травмы троих россиян оцениваются как средней тяжести, остальным гражданам России удалось отделаться лишь лёгкими ушибами и царапинами. Все пострадавшие госпитализированы и проходят обследование.

У Ростуризма нет данных о том, были ли застрахованы пострадавшие граждане России, но, как отмечают в ведомстве, наличие медицинской страховки — одно из обязательных условий въезда на территорию стран-участниц Шенгенского соглашения.

Полиция Цюриха при этом сообщает лишь о шести гражданах России среди пострадавших пассажиров автобуса.

Также сообщается, что в автобусе ехали граждане Швейцарии, Германии, Италии, Албании, Колумбии, Иордании, Румынии, Боснии, Нигерии, Ганы и Бенина. Среди пассажиров один погибший, водитель автобуса госпитализирован в тяжёлом состоянии. Детей среди пострадавших не было.

До сих пор нет информации о гражданстве погибшего пассажира автобуса.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Швейцарии находится на связи с гражданами РФ, пострадавшими в ДТП в рейсовом автобусе.

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