В двух районах Псковской области ликвидируют очаги бешенства

п.г.т. Бежаницы, Псковская область, , 13:09 — REGNUM В двух районах Псковской области — Бежаницком и Новоржевском — проводятся мероприятия по ликвидации очагов бешенства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, заболевание было выявлено у трёх волков, отстрелянных на охоте.

Одно заражённое животное было добыто в Новоржевском районе, ещё два — в Бежаницком.

«Поскольку волки были отстреляны вблизи деревень, предстоит обход населения и массовая иммунизация невакцинированных ранее домашних животных», — отметили в комитете по ветеринарии Псковской области.

В угрожаемой зоне запрещено охотиться и проводить массовые мероприятия.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина заявила, что ситуация находится под контролем и не вызывает опасений. По её словам, количество новых случаев бешенства диких животных в регионе значительно снизилось — в том числе, благодаря иммунизации дикого поголовья.

Напомним, в охотхозяйствах Псковской области раскладывали брикеты с вакциной против опасного заболевания. Для профилактики бешенства среди диких животных регион получил 200 тыс. доз вакцины за счёт средств федерального бюджета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Себеже Псковской области на территории детского сада обнаружили павшую лису, которая оказалась заражена бешенством.

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