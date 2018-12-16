Десять граждан России пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Швейцарии

Цюрих, Швейцария, , 12:49 — REGNUM Десять граждан России пострадали в ДТП с пассажирским рейсовым автобусом в Швейцарии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба российского посольства в Швейцарии.

Рейсовый автобус следовал по маршруту из Милана в Цюрих и попал в ДТП около 06:15 мск. Один человек погиб, 44 человека пострадали.

Среди пострадавших оказались 10 граждан России. Посольство РФ в Швейцарии связалось с гражданами.

По информации посольства, одна гражданка РФ получила тяжёлые травмы, один мужчина — травмы средней степени тяжести, все остальные отделались лёгкими травмами, в основном ушибами и порезами.

Посольство РФ в Швейцарии предложило помощь пострадавшим, но они от неё отказались. По словам самих граждан России, они не знают, были ли в автобусе ещё их соотечественники, русской речи они больше в автобусе ни от кого не слышали.

Как сообщалось ранее, в ДТП погиб один из пассажиров автобуса. До сих пор нет информации, гражданином какой страны он являлся.

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