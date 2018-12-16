Возросло число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта в Томской области

Томск, , 12:50 — REGNUM Число пострадавших при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Томской области увеличилось до пяти человек. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Томской области.

Информация об инциденте поступила в ГУ МЧС по региону в 10:05 мск. Вертолёт Ми-8, перевозя вахтовиков из села Каргасок в город Кедровый, совершил жёсткую посадку на вертолётной площадке в промзоне города Кедровый.

На борту вертолёта находились 25 человек, из них три члена экипажа. Пострадали пять человек, получившие травмы разной степени тяжести. Три человека госпитализированы в больницу города Кедровый. Их состояние оценивается медиками как средней степени тяжести.

На место происшествия выехала оперативная группа, которая проведёт осмотр места происшествия, опросит очевидцев, назначит необходимые экспертизы, изымет необходимую для установления причин аварии документацию.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших в результате жёсткой посадки вертолёта.

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