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В Томской области вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку

Происшествия

Пострадали три человека

В Томской области вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8

Томск, 16 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Томской области. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники экстренных службах региона.

Вертолет совершил жесткую посадку в городе Кедровый Томской области. На его борту находились 25 человек, в основном это вахтовики-нефтяники. В результатет жесткой посадки трое пассажиров получили травмы. Им оказана амбулаторная помощь. К счастью, никто не погиб.

Причиной жесткой посадки, по предварительным данным, стала поломка шасси вертолета.

Уточняется, что вертолет Ми-8 принадлежит авиакомпании «Ельцовская».

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