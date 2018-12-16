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Около 40 человек пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии

Происшествия

Один человек погиб

Около 40 человек пострадали в аварии с автобусом в Швейцарии
Annie Spratt
В салоне автобуса

Цюрих, Швейцария, 16 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  Один человек погиб и 44 пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в кантоне Цюрих в Швейцарии. Об этом 16 декабря сообщила полиция кантона на своей странице в соцсети Twitter.

По предварительной информации, рейсовый автобус попал в ДТП совершая поездку из Генуи в Дюссельдорф. Примерно в 06:15 мск автобус с пасажирами врезался в стену. Причины и обстоятельства произошедшего не сообщаются, на месте аварии работают спасатели, полиция и медики.

Состояние троих пострадавших оценивается медиками как тяжёлое.

Также сообщается, что в ДТП пострадали десять граждан России.

На данный момент шоссе перекрыто в обоих направлениях. Полиция обратилась к водителям с просьбой объезжать место аварии по дополнительным дорогам.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ДТП в Башкирии, где произошло столкновение двух легковых автомобилей.

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Дорожно-транспортные происшествия
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