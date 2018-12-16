Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при взрыве газа в Вологде

Вологда, , 11:26 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели человека при взрыве бытового газа в жилом доме в Вологде возбудило Следственное управление СК РФ по Вологодской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По имеющейся информации, в квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома 15 декабря около полуночи произошёл взрыв бытового газа. В результате взрыва пострадала хозяйка квартиры, женщина 43 лет, которая скончалась от полученных травм в машине скорой медицинской помощи.

Получили травмы ещё шесть жильцов дома, трое из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.

Кроме того, были эвакуированы 90 жильцов дома. Из-за сохраняющейся угрозы обрушения конструкций здания к организации осмотра места происшествия и к разбору завалов привлечены специалисты и эксперты, которые будут делать заключение по техническому состоянию здания.

Прокуратура Вологодской области проверяет действия специалистов, ответственных за газоснабжение дома, в котором произошел взрыв бытового газа.

В рамках следствия по уголовному делу проводятся допросы очевидцев и иных свидетелей для установления граждан, чьи действия спровоцировали инцидент, приведший к гибели и травмам людей.

Ранее сообщалось также, что взрыв бытового газа повлек крушение кровли на площади 30 кв. метров. Также пострадали автомобили, припаркованные возле дома.

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