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Возросло число жертв ДТП в Башкирии

Происшествия

Среди погибших двое грудных детей

Возросло число жертв ДТП в Башкирии
Авария

Уфа, 16 декабря 2018, 10:52 — REGNUM  До пяти человек увеличилось число жертв автоаварии в Башкирии. б этом 16 декабря сообщает ТАСС.

Госпитализированный ранее водитель одного из автомобилей, попавших в ДТП, скончался в больнице.

В ДТП в результате столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2107 погибли оба водителя транспортных средств, а также женщина и двое малолетних детей: семимесячная девочка и двухмесячный мальчик, которые были пассажирами ВАЗ-2111.

Пострадали и были госпитализированы два пассажира из ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111.

Напомним, что ДТП в Башкирии произошло в субботу, 15 декабря, на трассе М-7 в Дюртюлинском районе. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2111 допустил столкновение с ВАЗ-2107, двигавшимся во встречном направлении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

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Дорожно-транспортные происшествия
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