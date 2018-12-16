Пожар в Казани привёл к гибели трёх человек

Казань, , 10:21 — REGNUM Три человека, среди них малолетний ребёнок, погибли при пожаре в жилом доме в Казани. Об этом 16 декабря сообщает пресс-центр ГУ МЧС РФ по Татарии.

Сообщается, что пожар произошёл в двухэтажном, двухподъездном кирпичном жилом доме. Возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Сигнал о пожаре поступил по системе «112» в ГУ МЧС по региону рано утром, в 04:11 16 декабря. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Открытое горение огнеборцы ликвидировали в 04:30. Полностью пожар был потушен в 05:18.

На месте пожара были обнаружены тела трёх погибших: женщины 1952 г.р., мужчины 1957 г.р. и ребёнка 2017 г.р.

К ликвидации пожара привлекалось 66 человек личного состава и 16 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. В данный момент на месте пожара работает следственная бригада.

Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области.

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