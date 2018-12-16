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В Канаде по ошибке кота отправили почтой

Происшествия

Коту удалось выжить

В Канаде по ошибке кота отправили почтой
Vnukko
Мяукающая посылка

Оттава, 16 декабря 2018, 09:22 — REGNUM  Жительница Канады Джекки Лэйк случайно отправила своего кота Балу посылкой по почте. Об этом накануне, 15 декабря, сообщает телеканал CTV.

Женщина отправляла посылку из Новой Шотландии в Монреаль. Когда она упаковывала посылку, то не заметила, как её кот Балу залез в коробку.

Через какое-то время Лэйк обнаружила пропажу кота. Она начала поиски, но животного нигде не было, и Лэйк стала опасаться худшего.

Однако спустя несколько дней ей позвонили из курьерской службы и поинтересовались, не отправляла ли она кота по почте. Оказалось, что водитель грузовика, который занимался доставкой отправлений, в своем фургоне обнаружил выбравшегося из коробки кота.

Сейчас Балу вернулся домой.

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