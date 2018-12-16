Пожар в общежитии в Подмосковье: есть жертвы

Пересвет, Московская область, , 09:05 — REGNUM Два человека погибло во время пожара в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Московской области, сообщили 16 декабря в местной экстренной службе.

«Пострадали семь человек, двое из них погибли, еще пять, в том числе трое детей, госпитализированы в больницы Сергиево-Посада», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Также от него стало известно, что очаг пожара был в комнате второго этажа пятиэтажного здания общежития, находящегося на улице Октябрьской, и уже в 1:05 мск горение было ликвидировано на площади в 12 кв. м.

Кроме этого представитель рассказал, что для тушения пожара были задействованы 25 человек и восемь единиц пожарной техники и что из горящего здания было эвакуировано 32 человека.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря при пожаре в селе Кандры в Туймазинском районе Башкирии погибло трое детей.