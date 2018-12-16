Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
09:48:28 МСК

На юго-западе Китая произошло землетрясение

Происшествия

Подземные толчки зафиксированы в провинции Сычуань

На юго-западе Китая произошло землетрясение
Angelo Giordano
Трещина в земле

Пекин, 16 декабря 2018, 08:50 — REGNUM  В провинции Сычуань на юго-западе Китайско Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зарегистрированы в 12:46 по местному времени (7:46 по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в уезде Синвэнь городского округа Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня произошло извержение вулкана Сопутан на индонезийском острове Сулавеси.

Читайте ранее в этом сюжете: На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить