На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан

Джакарта, , 08:31 — REGNUM На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.

Вулкан расположен в северной части острова Сулавеси. Извержение началось в 3:09 по местному времени.

Вулкан выбросил столб пепла высотой почти 5 км над уровнем моря.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Стоит отметить, что Сопутан — один из самых крупных действующих вулканов на острове Сулавеси. Высота вулкана — 1784 метра.

Напомним, что в конце сентября этого года после землетрясения в Тихом океане магнитудой 7,5 на остров Сулавеси обрушилось цунами. По меньшей мере 1424 человека погибли, а 2549 человек получили ранения.

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