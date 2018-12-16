Воскресенье, 16 Декабря 2018 года
09:49:01 МСК

На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан

Происшествия

Информация о жертвах и разрушениях не поступала

На острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан
Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Джакарта, 16 декабря 2018, 08:31 — REGNUM  На индонезийском острове Сулавеси произошло извержение вулкана Сопутан. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает агентство Antara.

Вулкан расположен в северной части острова Сулавеси. Извержение началось в 3:09 по местному времени.

Вулкан выбросил столб пепла высотой почти 5 км над уровнем моря.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Стоит отметить, что Сопутан — один из самых крупных действующих вулканов на острове Сулавеси. Высота вулкана — 1784 метра.

Напомним, что в конце сентября этого года после землетрясения в Тихом океане магнитудой 7,5 на остров Сулавеси обрушилось цунами. По меньшей мере 1424 человека погибли, а 2549 человек получили ранения.

Читайте развитие сюжета: На юго-западе Китая произошло землетрясение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Извержения вулканов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить