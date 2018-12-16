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Украинская прокуратура начала расследование падения Су-27

Происшествия

«На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований»

Житомир, Украина, 16 декабря 2018, 08:06 — REGNUM  Расследование падения истребителя Су-27 на территории Житомирской области, в результате которого погиб военный летчик, начато военной прокуратурой Украины, сообщает 16 декабря пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона страны.

«На месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что государственным бюро расследований Украины начато расследование уголовного характера по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 декабря, самолет Су-27, принадлежащий Военно-воздушным силам Украины, потерпел крушение в Житомирской области во время выполнения планового полета, при заходе на посадку.

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Авиапроисшествия
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