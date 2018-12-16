Корреспондент RT пострадала во время протестов в Париже

Париж, , 06:27 — REGNUM Журналистка телеканала RT Надеж Абдераззак получила травмы, находясь в толпе демонстрантов во время протеста «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает RT.

Корреспондентку ранили в лицо, когда она стояла у полицейского заграждения на площади Оперы. На приведенном телеканалом снимке у Абдераззак видны ссадины и пятна крови.

Девушку отвезли в больницу. Вероятно, в нее попал какой-то предмет.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря во Франции продолжились массовые акции протеста против повышения налогов, цен на топливо и коммунальные услуги. Правоохранители задержали в Париже 136 человек, 96 из них помещены под стражу.

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