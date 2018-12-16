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В Башкирии на месте пожара найдены трое погибших детей

Происшествия

В селе Кандры сгорел жилой дом

В Башкирии на месте пожара найдены трое погибших детей
Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Уфа, 16 декабря 2018, 05:44 — REGNUM  Трое детей погибли в результате пожара в селе Кандры в Туймазинскойм районе Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-центр регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в экстренные службы в 02:53 по местному времени (00:53 мск). Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение дома, площадь пожара составила 80 кв.м.

С огнем полностью справились в 05:38. При разборе сгоревшего дома были обнаружены тела троих детей.

Погибшие двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик были братом и сестрой, уточняет ГТРК Башкортостан. Еще одной погибшей девочке было три года. О том, где находились родители детей, не сообщается.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Пожары в жилых домах
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