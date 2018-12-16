Семь человек получили травмы от взрыва петард в ТЦ Дортмунда

Дортмунд, Германия, , 03:31 — REGNUM В торговом центре немецкого Дортмунда неизвестные люди подожгли петарды, сообщает пресс-служба городской полиции.

Сообщается, что взрывы петард в переполненном помещении торгового центра вызвали панику среди посетителей. В результате происшествия пострадали семь человек, они получили легкие ранения. Полиция задержала четырех подозреваемых, ими оказались подростки 14−15 лет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря итальянская полиция арестовала 15-летнего подростка, чьи действия могли спровоцировать панику на дискотеке и привести к гибели шести человек. Отмечается, что у подростка при себе был обнаружен баллончик с раздражающим газом. Ранее, 8 декабря во результате распыления едкого газа на дискотеке в одном из ночных клубов началась массовая паника. В давке погибли шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован предполагаемый виновник давки на дискотеке под Анконой