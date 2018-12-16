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В Вологде после взрыва в жилом доме эвакуированы жильцы

Происшествия

На пятом этаже обрушилось потолочное перекрытие

Вологда, 16 декабря 2018, 02:58 — REGNUM  Жильцы пятиэтажного дома в Вологде, на последнем этаже которого произошел взрыв бытового газа, эвакуированы. Об этом сообщает 16 декабря пресс-центр ГУ МЧС по Вологодской области.

«Есть пострадавшие. Жильцы дома эвакуированы», — говорится в сообщении.

Информация о ЧП в доме 74А по улице Карла Маркса поступила в экстренные службы 15 декабря в 23:55 мск. На пятом этаже обрушилось потолочное перекрытие, отметили в МЧС.

Обрушение произошло в районе кухни пострадавшей квартиры. Пожара после взрыва не произошло, угрозы дальнейшего обрушения нет, сообщил журналистам заместитель мэра города Алексей Никитин.

Некоторые жильцы нашли временный приют у родственников и знакомых, остальных городские власти хотят разместить в школе поблизости и в гостиницах.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв унес жизнь одного человека. Еще шестеро пострадали.

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Взрывы бытового газа
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