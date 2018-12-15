Семь вагонов поезда сошли с рельсов в Пермском крае

Пермь, , 22:51 — REGNUM Сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, следовавшего из Агрыза в Красноуфимск, произошёл в Пермском крае. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

ЧП произошло в субботу, 15 декабря, в Куединском районе. По последним данным, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

«Вагоны пустые, — говорится в сообщении. — … Возможна задержка в движении поездов».

Отмечается, что два аварийно-восстановительных поезда со станций Янаул и Красноуфимск уже выехали в месту происшествия.

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