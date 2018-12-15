По факту крушения истребителя Су-27 на Украине возбуждено дело

Киев, , 22:38 — REGNUM По факту крушения истребителя Су-27 Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в Житомирской области возбуждено дело. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

В сообщении говорится, что сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, внесены в единый реестр досудебных расследований 15 декабря 2018 г.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов потерпел крушение самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины. По последним данным, в результате ЧП погиб один пилот.

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