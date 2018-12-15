Число задержанных во время протестов в Париже возросло до 136 человек

Париж, , 19:54 — REGNUM В Париже во время акций протеста «желтых жилетов» были задержаны более 130 человек. Об этом сообщает в субботу, 15 декабря, телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

«136 человек задержаны в Париже, 96 из них — под стражей», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередные акции протеста движения «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги, проходят во Франции 15 декабря.

Для охраны правопорядка местные власти мобилизовали почти 70 тыс. силовиков.

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