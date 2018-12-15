Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен в Москве

Москва, , 18:40 — REGNUM Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны был обнаружен в Зеленоградском административном округе. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас времён Великой Отечественной войны поступило в 14:25 мск. Снаряд был обнаружен при проведении земляных работ на одной из стройплощадок ЗелАО.

Сотрудники полиции немедленно оцепили территорию в целях безопасности до приезда сапёров. Также на место обнаружения выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС.

Через почти 2,5 часа после обнаружения, в 16:40 мск снаряд был изъят сапёрами ФГКУ ЦСООР «Лидер» для дальнейшей утилизации. Сообщается, что изъятый снаряд калибра 152 мм был без взрывателя.

Ранее сообщалось о несчастном случае, произошедшем в Московской области с сотрудником полиции. Мужчина обнаружил на шоссе в коробке боеприпас времён Великой Отечественной войны, который взорвался у него в руках, нанеся травмы.

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