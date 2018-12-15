Суббота, 15 Декабря 2018 года
20:08:06 МСК

В районе аэропорта Шереметьево в жилом доме вспыхнул пожар

Происшествия

Информации о пострадавших не поступало

Красногорск, 15 декабря 2018, 18:41 — REGNUM  Пожар вспыхнул в частном жилом доме в Подмосковье, в районе аэропорта Шереметьево. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

По информации ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила в 14:51 мск. Пожар произошёл в частном жилом доме в посёлке Пироговский, городского округа Мытищи.

К ликвидации очага возгорания были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что столб дыма, возникший на месте пожара, был отчётливо виден в районе аэропорта Шереметьево. Изначально было сделано предположение, что пожар возник на месте работ по демонтажу нефтепровода, проводящихся в непосредственной близости от аэропорта. Но в ГУ МЧС опровергли эту информацию и призвали граждан не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить