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Число задержанных на протестах в Париже превысило 90 человек

Происшествия

15 декабря во Франции проходят очередные акции протеста движения «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги

Париж, 15 декабря 2018, 16:43 — REGNUM  В Париже и его пригородах во время акций протеста были задержаны более 90 человек. Об этом сообщает 15 декабря телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

«Более 90 человек были задержаны в субботу утром в Париже и его пригородах», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря во Франции проходят очередные акции протеста движения «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. Власти страны мобилизовали почти 70 тыс. силовиков для охраны правопорядка.

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Протесты во Франции
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