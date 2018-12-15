Число задержанных на протестах в Париже превысило 90 человек

Париж, , 16:43 — REGNUM В Париже и его пригородах во время акций протеста были задержаны более 90 человек. Об этом сообщает 15 декабря телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.

«Более 90 человек были задержаны в субботу утром в Париже и его пригородах», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря во Франции проходят очередные акции протеста движения «желтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и коммунальные услуги. Власти страны мобилизовали почти 70 тыс. силовиков для охраны правопорядка.

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