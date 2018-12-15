Начался разбор обвалившегося моста в Генуе

Генуя, Италия, , 16:29 — REGNUM Разбор обвалившегося в августа текущего года моста начался в Генуе. Об этом 15 декабря сообщает итальянский новостной канал Rai News 24.

Первоначально власти обещали закончить все работы по разбору моста до конца года. Причиной задержки на четыре месяца стали многочисленные бюрократические процедуры, которые нужно было пройти до начала разбора рухнувшей конструкции.

В ходе подготовки к демонтажу эксперты обнаружили множество дефектов в конструкции моста, подрывавших безопасность эстакады.

В операции по демонтажу рухнувшего моста и возведению нового принимает участие концерн в составе пяти компаний. Мост запланировано восстановить к концу 2019 года.

Напомним, что обрушение моста в Генуе произошло 14 августа текущего года. Участок моста обрушился рано утром, когда на нём находились десятки автомобилей. В результате обрушения погибли 38 человек.

Причиной обрушения министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли назвал недостаточность мероприятий по ремонту и обслуживанию моста.

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