Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в «Домодедово»

Домодедово, Московская область, , 16:02 — REGNUM 15 декабря в аэропорту «Домодедово» совершил экстренную посадку пассажирский самолет, принадлежащий британской авиакомпании Virgin. Об этом сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

«Самолёт совершил посадку», — отметил источник.

По его словам, командир воздушного судна, следовавшего по маршруту Гонконг-Лондон, прервал полет из-за ухудшившегося самочувствия пассажира.

Самолёт на взлетно-посадочной полосе (ВПП) был встречен бригадой скорой помощи, пассажирка была госпитализирована в медучреждение.

В настоящее время выясняются причины плохого самочувствия женщины.

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