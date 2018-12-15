Легковой автомобиль упал в канал в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 16:04 — REGNUM Легковой автомобиль упал в Большой Ставропольский канал в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о происшествии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС в 12:56 по местному времени. Легковой автомобиль марки «ВАЗ-2121», вылетел с дороги в Большой Ставропольский канал.

В автомобиле находились водитель и пассажир. Одному человеку удалось выплыть на берег, второй сделать этого не смог.

Для оказания помощи на место происшествия выдвинулась аварийно-спасательная служба на водных объектах в составе 6 человек. Также у группы было 1 единица техники и 1 плавсредство.

Кроме того, на место происшествия прибыли спасатели из поискового-спасательного отряда МЧС России в составе 3 человек и 1 единицы техники.

В настоящее время тело второго человека, упавшего на автомобиле в канал, найдено и извлечено из воды. Погибший оказался 81-летним жителем села Привольное Прикубанского района КЧР.

Ранее сообщалось о падении двух человек в обводной канал Дзауджикауской ГЭС во Владикавказе.

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