Двое рабочих погибли во время разбора здания в Вологде

Вологда, , 15:50 — REGNUM Два человека погибли во время разбора нежилого здания в Вологде. Об этом 15 декабря сообщает новостной сайт «Вологда. рф».

По предварительной информации, рабочие занимались плановым разбором здания бывшей мебельной фабрики «Прогресс».

Во время демонтажа одной из стен здания произошло обрушение одной из балок, повлекшее за собой крушение кирпичной стены. Конструкция рухнула на рабочих.

Сейчас идёт экстренный разбор завалов, на месте работают спасатели и следователи.

Устанавливаются детали произошедшего, кроме того, будет дана экспертная оценка условиям труда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего на территории Магнитогорского металлургического комбината.

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