В Московской области полицейский подорвался на боеприпасе времен войны

Красногорск, , 15:07 — REGNUM Сотрудник полиции получил ранение в результате детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен на автотрассе А-108 в Московской области. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Пострадавшим является участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Марьина Роща Москвы. Уточняется, что сотрудник полиции, который находился в свободное от службы время на автодороге А-108, нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Боеприпас сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения — ему оторвало кисть руки.

Раненого полицейского на трассе обнаружил водитель одной из проезжающих машин. Полицейский был госпитализирован.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.