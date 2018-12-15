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В Московской области полицейский подорвался на боеприпасе времен войны

Происшествия

Пострадавший госпитализирован

Красногорск, 15 декабря 2018, 15:07 — REGNUM  Сотрудник полиции получил ранение в результате детонации боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен на автотрассе А-108 в Московской области. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Пострадавшим является участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Марьина Роща Москвы. Уточняется, что сотрудник полиции, который находился в свободное от службы время на автодороге А-108, нашел предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны. Боеприпас сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения — ему оторвало кисть руки.

Раненого полицейского на трассе обнаружил водитель одной из проезжающих машин. Полицейский был госпитализирован.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

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