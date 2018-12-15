Многотонный грузовик упал на аквапарк в Ялте

Ялта, Крым, , 15:32 — REGNUM Неуправляемый самосвал упал с высоты на аквапарк отеля «Ялта-Интурист» в Крыму. Об этом 15 декабря сообщает новостной портал «ЮгЯлта».

Инцидент произошёл 14 декабря около 14:45 по местному времени. У спускавшегося по серпантину к отелю самосвалу отказали тормоза и он, проломив ограждение, рухнул с высоты в аквапарк.

По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель грузовика успел выпрыгнуть из него на ходу до падения, а аквапарк был закрыт и в нём не было никого, кроме охраны.

В результате падения грузовик повредил несколько водяных горок. Администрация отеля заверила, что ущерб нанесён незначительный.

В данный момент проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.

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