Многотонный грузовик упал на аквапарк в Ялте

Ялта, Крым, 15 декабря 2018, 15:32 — REGNUM Неуправляемый самосвал упал с высоты на аквапарк отеля «Ялта-Интурист» в Крыму. Об этом 15 декабря сообщает новостной портал «ЮгЯлта».
Инцидент произошёл 14 декабря около 14:45 по местному времени. У спускавшегося по серпантину к отелю самосвалу отказали тормоза и он, проломив ограждение, рухнул с высоты в аквапарк.
По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель грузовика успел выпрыгнуть из него на ходу до падения, а аквапарк был закрыт и в нём не было никого, кроме охраны.
В результате падения грузовик повредил несколько водяных горок. Администрация отеля заверила, что ущерб нанесён незначительный.
В данный момент проводится расследование причин и обстоятельств происшествия.
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