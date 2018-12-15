Трёх человек, подзреваемых в массовом отравлении людей, задержали в Индии

Нью-Дели, , 14:33 — REGNUM Трёх человек, подозреваемых в причастности к массовому отравлению людей едой во время церемонии в одном из храмов Индии, задержаны полицией. Об этом 15 декабря сообщает Associated Press.

Массовое отравление случлось в районе Чамараджнагар штат Карнатака, вечером, 14 декабря. Во время церемонии в храме в честь строительства гопурама (надвратной башни) люди отравились прасадом — ритуальной пищей, сделанной из риса и овощей. Десятки людей почувствовали себя плохо прямо во время церемонии в храме.

Всего на данный момент от отравления погибло 11 человек, среди них двое малолетних детей. Около 130 пострадавших находятся в больнице. Многим из пострадавших потребовалась искусственная вентиляция лёгких.

Кроме того, на территории храма были обнаружены около 60 мёртвых птиц, которых традиционно подкармливают той же ритуальной пищей, которую едят и паломники.

Сообщается, что задержанные отвечают за управление храмом. Полиция разыскивает ещё пятерых подозреваемых. Образцы пищи отправлены на химический анализ.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отравлении пятерых детей психоактивными медицинскими препаратами.

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