Более полумиллиона долларов высыпалось на шоссе в Нью-Джерси

Нью-Джерси, США, , 13:57 — REGNUM Более 500 000 долларов высыпались из инкассаторских сумок на шоссе в штате Нью-Джерси в США. Вернуть удалось чуть более 200 000. Об этом 14 декабря сообщила полиция округа Восточный Рутерфорт

Инцидент произошёл в четверг, 13 декабря. При перевозке из бронированной инкассаторской машины выпали два мешка с деньгами. В одном мешке было 140 000 долларов, в другом — 370 000 долларов.

Полиция округа сообщила, что удалось собрать с проезжей части 205 375 долларов и пять человек вернули ещё 11 090 долларов. Не найдены 293 535 долларов.

При этом полицейские отмечают, что определить, сколько людей, помогавших собирать деньги, могли их присвоить, а сколько было унесено ветром, невозможно.

Стоит отметить также, что выпадение денег спровоцировало несколько ДТП, которые привели к образованию заторов на трассе.

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