В Петербурге вандалы потушили старейший Вечный огонь в России

Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 14 декабря вечером. По предварительным данным, Вечный огонь был потушен группой лиц. Все они были объявлены в розыск.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Стоит отметить, что мемориал на Марсовом поле посвящен жертвам Февральской революции 1917 года. Вечный огонь был здесь зажжен в 1957 году и стал первым мемориалом подобного рода в Советском Союзе. Именно от этого огня были зажжены факелы Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и на Малаховом кургане в Севастополе.