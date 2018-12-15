Суббота, 15 Декабря 2018 года
13:17:56 МСК

В Петербурге вандалы потушили старейший Вечный огонь в России

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В Петербурге вандалы потушили старейший Вечный огонь в России
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вечный огонь. Марсово поле

Санкт-Петербург, 15 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  В Санкт-Петербурге неизвестные потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 14 декабря вечером. По предварительным данным, Вечный огонь был потушен группой лиц. Все они были объявлены в розыск.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Стоит отметить, что мемориал на Марсовом поле посвящен жертвам Февральской революции 1917 года. Вечный огонь был здесь зажжен в 1957 году и стал первым мемориалом подобного рода в Советском Союзе. Именно от этого огня были зажжены факелы Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Москве, на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге и на Малаховом кургане в Севастополе.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вандализм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить