Суббота, 15 Декабря 2018 года
11:37:03 МСК

В Индии самолет вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва

Происшествия

Бомба так и не была обнаружена

В Индии самолет вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва
Kurush Pawar
Авиакомпания IndiGo

Нью-Дели, 15 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  Самолет, следовавший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели и принадлежащий индийской авиакомпании IndiGo, вынужденно возвратился в аэропорт взлета из-за поступившего сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает 15 декабря телеканал NDTV.

По данным телеканала, после посадки самолет был уведен на дальнюю стоянку аэропорта где повергся тщательной проверке, однако бомба так и не была обнаружена.

Также, как сообщает NDTV, к стойке регистрации в аэропорту подошла женщина, которая сообщила, что на борту вылетевшего самолета заложено взрывное устройство. Заявившую о бомбе немедленно доставили в отделение полиции аэропорта, где она показала фото нескольких человек, якобы представляющих угрозу безопасности государства.

Было принято решение о возвращении и осмотре лайнера, при этом данные о находящейся на борту бомбе не нашли своего подтверждения. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиатерроризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить