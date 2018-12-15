В Индии самолет вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва

Нью-Дели, , 09:35 — REGNUM Самолет, следовавший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели и принадлежащий индийской авиакомпании IndiGo, вынужденно возвратился в аэропорт взлета из-за поступившего сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве, сообщает 15 декабря телеканал NDTV.

По данным телеканала, после посадки самолет был уведен на дальнюю стоянку аэропорта где повергся тщательной проверке, однако бомба так и не была обнаружена.

Также, как сообщает NDTV, к стойке регистрации в аэропорту подошла женщина, которая сообщила, что на борту вылетевшего самолета заложено взрывное устройство. Заявившую о бомбе немедленно доставили в отделение полиции аэропорта, где она показала фото нескольких человек, якобы представляющих угрозу безопасности государства.

Было принято решение о возвращении и осмотре лайнера, при этом данные о находящейся на борту бомбе не нашли своего подтверждения. Другие подробности произошедшего не сообщаются.