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Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге

Происшествия

Полиция ведет розыск злоумышленников

Хулиганы погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вечный огонь. Марсово поле

Санкт-Петербург, 15 декабря 2018, 08:54 — REGNUM  Полицейские Санкт-Петербурга ведут поиск злоумышленников, которые погасили Вечный огонь мемориала жертвам революции на Марсовом поле в центре города.

Как сообщили в пресс-службе региональной полиции, это произошло вечером 14 декабря, причем известно, что действовала группа правонарушителей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что на Марсовом поле похоронены несколько сотен человек, погибших во время событий 1917 года и в первые годы Советской власти.

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