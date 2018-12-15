Американец нашел в подвале скелет пропавшего отца

Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM Житель американского Лонг-Айленда Майк Кэролл нашел в подвале своего дома скелет отца, который пропал без вести 57 лет назад, сообщает The New York Post.

По словам Кэролла, он обратился к гадалке, которая рассказала ему, что необходимо искать своего отца в подвале дома. После этого он перекопал весь подвал своего дома и, действительно, обнаружил скелет.

По данным полиции, этот мужчина умер от удара по голове тупым предметом. Кэролл отказался от дальнейшего расследования.

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