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Американец нашел в подвале скелет пропавшего отца

Происшествия

Мужчина, которому принадлежит скелет, умер от удара по голове тупым предметом

Нью-Йорк, США, 15 декабря 2018, 05:52 — REGNUM  Житель американского Лонг-Айленда Майк Кэролл нашел в подвале своего дома скелет отца, который пропал без вести 57 лет назад, сообщает The New York Post.

По словам Кэролла, он обратился к гадалке, которая рассказала ему, что необходимо искать своего отца в подвале дома. После этого он перекопал весь подвал своего дома и, действительно, обнаружил скелет.

По данным полиции, этот мужчина умер от удара по голове тупым предметом. Кэролл отказался от дальнейшего расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Турции найден труп высокопоставленного сотрудника полиции. Не исключена версия суицида.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции обнаружили тело высокопоставленного сотрудника полиции

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Происшествия в США
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