Шотландец упал с высокой рождественской ели и погиб

Керколди, Великобритания, , 05:31 — REGNUM В шотландском Керколди мужчина упал с высокой рождественской ели и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает The Guardian.

Сообщается, что мужчина залез на верхушку четырехметровой ели, однако сорвался с нее и упал на газон. Его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь. В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Мотивы, побудившие мужчину залезть на дерево, пока не известны.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в городе Минусинске Красноярского края на площади из-за сильного ветра упала искусственная елка. Отмечается, что ель была надежно укреплена, однако из-за сильного ветра, достигающего 25−30 м/с, ель все равно упала.

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