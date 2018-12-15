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Полиция арестовала флоридца, кусавшего младенцев

Происшествия

Арестованному предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми

Майами, США, 15 декабря 2018, 05:04 — REGNUM  Полиция американского штата Флорида задержала мужчину, который регулярно кусал малолетних детей своей возлюбленной, сообщает CBS Miami.

Сообщается, что в полицию обратилась мать укушенных детей. Врачи при осмотре обнаружили десятки шрамов и следов укусов на теле малышей. Отмечается, что у двухлетнего мальчика было восемь укусов на спине, ягодицах и лице, и 35 шрамов на спине. У трехлетнего малыша был лишь один шрам от укуса на ягодице. Арестованному предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Калужской области 35-летнюю женщину признали виновной в жестоком обращении с детьми. Суд приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Суд установил, что обвиняемая самоустранилась от воспитания двоих детей, а пенсию, получаемую на уход за детьми, тратила на алкоголь.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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