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На юго-востоке Канады приостановлено паромное сообщение

Происшествия

Скорость штормового ветра достигает 80 км/ч

Ванкувер, Канада, 15 декабря 2018, 04:27 — REGNUM  Из-за шторма на юго-востоке Канады, в провинции Британская Колумбия, было приостановлено паромное сообщение, сообщает телеканал CTV.

Сообщается, что приостановлено более шести паромных рейсов, из-за чего жители южных районов не могут добраться по месту назначения. Также в результате шторма в некоторых районах Канады начались перебои с электроснабжением. Отмечается, что штормовой ветер достигает порывами до 80 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря власти итальянской Венеции подсчитали убытки от урагана, обрушившегося на Италию в конце октября — начале ноября. По словам губернатора Лука Дзайа, ущерб от урагана составил 1,76 млрд евро.

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Ураганы, шторма, бури
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