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В Эквадоре перевернулся автобус, есть жертвы

Происшествия

Автобус налетел на припаркованные машины

Кито, 15 декабря 2018, 03:16 — REGNUM  Пять человек погибли и 38 получили травмы в Кито результате крупного ДТП, пишет El Comercio.

Авария в эквадорской столице произошла 14 декабря: автобус налетел на несколько припаркованных машин, после чего перевернулся. По одной из версий, причиной ДТП стал отказ тормозов у автобуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря грузовик наехал на остановку автобуса в городе Сиднее (Австралия). Шесть человек пострадали и один погиб в результате этого ДТП.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сиднее грузовик врезался в автобусную остановку

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Дорожно-транспортные происшествия
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