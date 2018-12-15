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В Подмосковье женщина попала под колеса электрички

Происшествия

От полученных травм она скончалась

Москва, 15 декабря 2018, 02:07 — REGNUM  На подмосковной станции Бахчиванджи электропоезд сбил женщину, сообщает пресс-служба МВД Центрального федерального округа.

Сообщается, что на перегоне Бахчиванджи — Циолковская женщина попала под колеса электропоезда. От полученных травм она скончалась. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Калужской области поезд Москва — Калуга зацепил 20-летнюю девушку. Сообщается, что девушка шла вдоль железнодорожного полотна в наушниках и слушала музыку. В результате происшествия пострадавшую доставили в больницу.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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