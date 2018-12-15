Из-под руин дома в Фастове достали тела погибших

Фастов, Украина, , 00:32 — REGNUM В городе Фастов спасатели извлекли из-под обломков дома тела двух погибших, заявили в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сказано 14 декабря на официальном сайте ведомства.

«В 21:45 (22:45 мск — ИА REGNUM ) из-под завалов достали два тела мужского и женского пола», — сказано в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы на уровне третьего этажа здания.

Ранее украинские СМИ сообщили о 31-летнем мужчине, которого госпитализировали с травмой ноги — он получил её при падении с пятого этажа.

Напомним, утром 14 декабря в пятиэтажном доме в городе Фастов произошёл взрыв. Уничтожены квартиры с пятого по третий этаж.

Жильцы дома считают, что взрыв мог устроить боевик «АТО», проживавший в квартире на четвёртом этаже дома.

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