Дом в Фастове мог взорвать «герой АТО» — жильцы

Фастов, Украина, , 00:12 — REGNUM К взрыву в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области может быть причастен жилец квартиры, в которой он произошёл, заявили 14 декабря жильцы дома журналистам издания Обозреватель.

Как считает полиция, взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже, где проживает 33-летний Виталий — участник гражданской войны в Донбассе.

По словам жильцов дома, накануне мужчина им угрожал:

«Употребляет алкоголь, часто конфликтует с жильцами. В прошлом году был случай: Виталий привел в дом какую-то женщину, которую потом голую закрыл на балконе. Она долго кричала, а потом каким-то образом выбралась и бежала по улице нагишом в сторону парка. А этот Виталий в это время выбрасывал из окна квартиры вещи», — рассказали они.

Жильцы вспомнили, как днём ранее Виталий рассказывал, что привёз из «АТО» взрывчатку и может всех взорвать.

Напомним, утром 14 декабря в пятиэтажном доме произошёл взрыв, от которого пострадало 27 квартир — дом сложился по стояку с пятого по третий этаж включительно.

Изначально полиция заявила о взрыве бытового газа, однако технический директор предприятия «Киевоблгаз» Руслан Писанко заявил, что не видит на месте инцидента признаков, характерных для взрыва газа.

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