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В доме под Киевом взорвался не газ — эксперт

Происшествия

Комиссия устанавливает реальные причины случившегося

В доме под Киевом взорвался не газ — эксперт
Luc Viatour
Взрыв

Фастов, Украина, 14 декабря 2018, 22:48 — REGNUM  Причиной взрыва в пятиэтажном доме в городе Фастов Киевской области была не утечка газа, заявил технический директор предприятия «Киевоблгаз» Руслан Писанко 14 декабря в эфире телеканала НТН.

«Создана комиссия, в состав которой также входит представитель «Киевоблгаза». Эта комиссия установит причины взрыва. Со своей стороны, могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, признаков взрыва бытового газа здесь нет», — заявил эксперт.

Напомним, инцидент произошёл в доме утром 14 декабря. В результате взрыва обвалилось три этажа — с пятого по третий. Пострадало 27 квартир, в которых проживало 63 человека.

Предварительно, причиной случившегося стал взрыв бытового газа.

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Взрывы бытового газа
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