В ходе стычек в Газе более 70 палестинцев получили ранения

Рамалла , , 22:05 — REGNUM Не менее 75 палестинцев получили травмы и ранения в результате пятничных столкновений с израильскими военными и полицией на границе сектора Газа, сообщает 14 декабря РИА Новости со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

По информации агентства, в числе пострадавших журналист и семеро медиков из экипажей «скорой медицинской помощи».

Отмечается, что масштаб акций протеста в секторе Газа по сравнению с предыдущим семимесячным периодом невелик. Наблюдатели склонны считать, что это вызвано крупной гуманитарной помощью, предоставленной Катаром при помощи египетских посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее неизвестные застрелили двух израильских солдат на западном берегу реки Иордан.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция разогнала сторонников ХАМАС в палестинском Хевроне