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В Мексике беспилотник врезался в пассажирский авиалайнер

Происшествия

Самолет Boeing 737 получил значительные повреждения носовой части

Мехико, 14 декабря 2018, 21:37 — REGNUM  В Мексике пассажирский самолет столкнулся с беспилотным аппаратом, заходя на посадку, сообщает 14 декабря агентство Bloomberg.

Инцидент произошел в аэропорту Тихуана. Авиалайнер Boeing 737 одной из мексиканских авиакомпаний получил заметные повреждения носовой части.

По имеющимся данным, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Причины инцидента расследуются.

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Авиапроисшествия
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