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В Пакистане боевики атаковали полицейский конвой. Шестеро силовиков убито

Происшествия

Нападение произошло возле границы с Ираном

Исламабад, 14 декабря 2018, 21:05 — REGNUM  В Пакистане неизвестные произвели вооруженное нападение на полицейский конвой, сообщает 14 декабря издание Daily Pakistan.

Атака боевиков произошла в округе Кеч провинции Белуджистан рядом с границей Пакистана и Ирана.

По информации провинциального министра информации Захура Ахмеда Буледи, в результате нападения убиты шестеро полицейских, еще 14 получили ранения.

На данный момент ни одна из радикальных или экстремистских группировок не заявила о своей ответственности за это нападение.

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Нападения на сотрудников правоохранительных органов
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